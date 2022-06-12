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Залужний звернувся до головного генерала США з терміновим проханням

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 червня, 23:53
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Російські війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова
Залужний попросив у Міллі допомоги Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Залужний попросив у Міллі допомоги Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив свого американського колегу генерала Марка Міллі в найкоротші терміни допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання — у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм", — зазначив Залужний.

Генерал повідомив Міллі, що Росія має на півночі Луганської області десятикратну вогневу перевагу над ЗСУ.

Попри щільний вогонь, українській армії вдалося зупинити просування противника. У відповідь на це, вважає Залужний, окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від України адекватних дій.

Загалом ширина фронту зараз становить 2450 км, заявив Залужний. На 1105 км ведуться активні бойові дії.

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Залужний і Міллі також "обмінялись думками про хід передачі та застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни та обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації".

Додаткова допомога Україні

США виділили додаткову фінансову підтримку Україні в розмірі 7,5 мільярда доларів. Вашингтон прагне допомогти Києву захиститися від російської агресії та підтримати стійкість нашої країни та її відновлення. Про це повідомила новопризначений посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter.

Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", – зазначила Брінк.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що США збирають дані про РФ і не розуміють військової стратегії України. Крім того, ми писали, США обіцяють швидке постачання зброї навіть попри "незначні успіхи" РФ.

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