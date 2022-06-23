Залужний розповів, яка зараз ситуація на фронті

За словами головнокомандувача ЗСУ, наші воїни вимушені вести маневрену оборону та займати вигідніші рубежі та позиції

Валерій Залужний оцінив те, що відбувається на фронті. Фото: колаж "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті складна. Проте вона контролюється українськими захисниками.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, українським військовим складно, бо російські окупанти мають вогневу перевагу.

"Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована", – сказав Залужний.

Він додав, що ЗСУ вимушені вести маневрену оборону та займати вигідніші рубежі та позиції. Водночас кожен метр захопленої окупантом землі "залитий його кров'ю".

Жданов повідомив обнадійливі новини щодо ситуації на фронті

Українські військові за тиждень змогли стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку, наступ практично скрізь зупинено. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Говорячи про ситуацію на фронтах, ми змогли до кінця тижня стабілізувати Луганський напрямок. І попри те, що ще вчора РФ намагалася наступати на дев'яти напрямках лише на Луганщині, на сьогодні наступ фактично скрізь зупинено. Йдуть запеклі позиційні бої, але фронт не рухається. Ще треба відзначити Херсонський напрямок. Там, навпаки, ми намагаємося проводити контрнаступальні дії і в принципі успішно", – розповів експерт.

За його словами, українські військові поступово просуваються та розширюють плацдарми Херсона. На таких напрямках, як Харківський, Криворізький, Запорізький – йдуть позиційні бої та обмін артилерійськими ударами.

Також він зазначив, що є вогневий контроль над підходами до острова Зміїний, і на сьогодні утримання гарнізону там стає безглуздим.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ. Візит був здійснений нещодавно, повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у Facebook. Вона не уточнила, коли це було.