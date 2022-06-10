У ГУР розповіли, від чого залежить успіх України у війні проти РФ

На передовій тепер вирішуватиметься майбутнє

Вадим Скібіцький (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що Україна зараз майже виключно покладається на зброю із Заходу, щоб стримувати військову агресію Росії. За його словами, тепер майбутнє вирішуватиметься на передовій, "а ми програємо в артилерії".

Про це Скібіцький розповів в інтерв'ю The Guardian.

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"Все тепер залежить від того, що дасть нам Захід", – сказав він.

Заступник голови військової розвідки додав, що зараз це артилерійська війна. На одну українську артилерійську одиницю припадає 10-15 російських знарядь.

Він наголосив на необхідності постачання Україні Заходом реактивних систем великої дальності для успішного протистояння російської артилерії.

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Також представник військової розвідки України заявив про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовує країна-окупант для обстрілів України.

"Ми помітили, що Росія робить набагато менше ракетних обстрілів та використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", – розповів Скібіцький.

Проте російські економічні ресурси дозволять країні-окупантові продовжувати війну нинішніми темпами протягом року.

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"Кремлівське керівництво, можливо, намагатиметься заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – заявив представник ГУР МО України.

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