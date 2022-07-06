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Західні санкції гарантують Росії шлях назад у минуле: головні заяви влади за 6 липня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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6 липня, 14:09
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Проект розробки нафти в Арктиці вартістю 70 мільярдів євро зупинився через санкції
Економічний розвиток Росії повертається у минуле через санкції. Фото: колаж "Сьогодні"
Економічний розвиток Росії повертається у минуле через санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 133-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти бояться вуличних боїв, через санкції зупинився великий проект "Роснафти", а на господаря Кремля чекає трибунал.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 6 липня.

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Президент України підбив підсумки 132-го дня війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни у ніч на 6 липня та повідомив, що попросив командування ЗСУ та Міноборони дати роз'яснення щодо ідеї щодо дозволів для переміщення по нашій країні військовозобов'язаних. Також лідер України нагадав, що не варто розслаблятись, бо війна не закінчилася, а ворог продовжив свої ракетні удари.

" Вночі 5 липня практично по всій території нашої країни було оголошено повітряну тривогу. До цього в столиці та деяких областях тривоги не було деякий час і деякі відчували себе особливо тривожно через таку незвичайну тишу. Хтось щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, начебто окупанти до чогось готуються. Насправді не варто накручувати себе, не варто шукати логіку в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоби навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І ось сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – із повітряною тривогою. Наразі є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються", – зазначив президент.

Зеленський додав, що окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву та області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам.

" Ми жодного дня не скорочували і не скорочуватимемо нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні та достатні протиракетні системи . Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року забезпечити базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", – сказав український лідер.

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Західні санкції гарантують Росії шлях назад у минуле

Західні санкції гарантують Росії шлях назад у минуле. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Великий проект розробки нафти в Арктиці "Схід Ойл" російської "Роснефти" зупинився через санкції. Інвестори оцінили його в 70 мільярдів євро. До кінця десятиліття там планувалося видобувати 2% нафти у світі. Проте, за прогнозами, запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався в 2024. Західні санкції гарантують Росії шлях "назад у минуле", – написав Єрмак.

Він також наголосив, що газове ембарго – це головна річ, яка має бути у сьомому санкційному пакеті ЄС. Також потрібно обмежити весь імпорт нафти.

Андрій Єрмак: "Західні санкції гарантують Росії шлях назад у минуле"
Андрій Єрмак: "Західні санкції гарантують Росії шлях назад у минуле"

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Кремль чекає на трибунал не лише перед українським народом, а й перед власним

Кремль чекає на трибунал не лише перед українським народом, а й перед власним. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Навіщо Росії постійні уявлення з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії та зірвати постачання західної зброї. Але все фіксується. Кремль чекає на трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним", – написав Подоляк.

Михайло Подоляк: "Кремль чекає на трибунал не лише перед українським народом, а й перед власним"
Михайло Подоляк: "Кремль чекає на трибунал не лише перед українським народом, а й перед власним"

Російські військові бояться вуличних боїв

Російські окупанти завдають масованих ракетних ударів по Україні, оскільки не здатні перемагати у прямих зіткненнях. Армія Путіна боїться вуличних боїв. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю "24 каналу".

"Чого вони бояться? Чому саме так вони воюють? Вони бояться прямого зіткнення, бояться вуличних боїв, тому що вони нам у цьому програють. Тому їхній спосіб – рухатися ракетними, тотальними обстрілами, руйнуваннями. ЗСУ дуже потужно чинили опір, якщо ми говоримо про північні областях, Київській. Це було видно, що наші б'ються як леви. Наші дуже сильні" – сказала Маляр.

Ганна Маляр: "Російські військові бояться вуличних боїв" Фото: Facebook
Ганна Маляр: "Російські військові бояться вуличних боїв" Фото: Facebook

Окупанти продовжують атакувати Луганську область

Російські окупанти продовжують спроби захопити Луганську область Також ворог завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з артилерії різних калібрів поблизу Берестова, Білогорівки, Травневого, Шумов і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії в районі населеного пункту Новолуганське, успіх. Наші воїни зупинили ворожий наступ у районі Спірного і відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам шкоди і відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають у районі Луганського, бойові дії продовжуються", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 36 500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 36 500 солдатів та 1600 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків – 1600 (+6);
  • бойових броньованих машин – 3789 (+17);
  • артилерійських систем – 812 (+6);
  • РСЗВ – 247;
  • кошти ППО – 107 (+2);
  • літаків – 217;
  • вертольотів – 187;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);
  • крилатих ракет – 153 (+9);
  • кораблів/катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);
  • спеціальної техніки – 65.

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах.

Також нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани".

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 6 липня
1
Особовий склад 36500
Особовий склад
2
Танки 1600
Танки
3
ББМ 3789
ББМ
4
Артилерія 812
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 664
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2648
Транспорт
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Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

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