Заборона на пересування Україною для військовозобов'язаних: що про це говорять у ЗСУ

Норму законодавства прокоментував головнокомандувач і представники Генштабу

Військові прокоментували норму законодавства щодо переміщень Україною з дозволу військкомату / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 5 липня активно обговорюють норму законодавства щодо можливої заборони військовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу військкоматів. У військовому керівництві зробили кілька заяв, щоб прояснити ситуацію.

"Сьогодні" зібрав головні коментарі щодо обмеження на пересування для чоловіків призовного віку.

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Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ нагадав про норму законодавства, що забороняє залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу військкома. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Норма Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта", – заявили у відомстві.

Радниця головнокомандувача ЗСУ Євгенія Рябека

Радниця головнокомандувача ЗСУ з юридичних питань Євгенія Рябека розповіла, що військовозобов'язані українці при зміні місця проживання мають повідомити відповідні органи, однак можуть пересуватися Україною без отримання дозволів.

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За її словами, в повідомленні Генштабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації. Тобто це відбувається за тими законами, які у нас вже давно були ухвалені.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися – на той час – у військкомат, а сьогодні – до центра військового комплектування, знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не є новим правилом. За її словами, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл – мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Валерій Залужний звернувся до українців і нагадав, що в умовах війни вони потрібні своїй державі.

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"Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", – повідомив він.

Порядок надання дозволу за посиланням

Представник Генштабу полковник Олександр Хлись

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП, повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись.

"Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", – зазначив офіцер.

Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно, і у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.