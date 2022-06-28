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Засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кременчуку, продаж нової марки "Укрпошти" та інші події 28 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 червня, 06:00
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Радбез ООН обговорить на засіданні удар Росії по Кременчуку, а "Укрпошта" розпочинає продаж нової марки "Українська мрія"
Важливі події 28 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 28 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 28 червня, Радбез ООН проведе засідання для обговорення удару по Кременчуку й обстрілів росіянами мирного українського населення. Крім того, сьогодні "Укрпошта" запускає продаж марки "Українська мрія".

Радбез ООН обговорить на засіданні удар по Кременчуку

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 28 червня збирається на засідання для обговорення удару по Кременчуку й обстрілів росіянами мирного українського населення. Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

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Водночас у Міністерстві закордонних справ Норвегії зазначили:

"Повідомлення про напад Росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру".

"Укрпошта" розпочинає продаж нової марки

Нова марка з "Українською мрією" вийде вже 28 червня, а до неї — конверт та листівка.

"Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий. Це знає і Софія Кравчук, одинадцятирічна школярка з Волині, яка намалювала цю ілюстрацію ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна? Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше", — повідомили в "Укрпошті".

Нова марка "Укрпошти"

Лідери G7 повинні вести ембарго на російське золото

Президент США Джо Байден та решта лідерів країн G7 ("Великої сімки") у вівторок, 28 червня, повинні ввести ембарго на російське золото.

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"Золото є другим за величиною експортним товаром для Росії після енергоносіїв. Міністерство фінансів зробить офіційне оголошення у вівторок (28 червня — ред.)", – написала у Twitter репортерка телеканалу CNN Кейтлен Коллінс.

Видання Reuters з посиланням на обізнані джерела також повідомляє, що казначейство США має оголосити офіційне рішення американського уряду про ембарго 28 червня.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 28 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 28 червня:

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  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Львові відновлять гаряче водопостачання

З 28 червня мешканцям Франківського, Сихівського, частини Личаківського та Шевченківського районів відновлять подачу гарячої води.

Так, ЛМКП "Львівтеплоенерго" відновлює подачу гарячої води споживачам ТЕЦ-1 та ТЦ "Північна", що обслуговують Франківський, Сихівський, частини Личаківського та Шевченківського районів. Подачу гарячої води відновлять зранку 28 червня.

Однак через ремонтні роботи на тепломережах, без гарячого водопостачання ще будуть будинки на вул. Науковій, вул. Миколайчука та вул. Щурата. Також через заміну теплової мережі без гарячої води залишаються 15 будинків у Залізничному районі, які обслуговує ЦТП на вул. Повітряній, 99а.

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