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Засідання Радбезу ООН з ініціативи РФ, зміна в курсуванні потягів та інші події 13 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 травня, 06:00
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РФ скликає засідання Радбезу ООН, бо боїться "біолабораторій" в Україні, а "Укрзалізниця" попереджає про зміни в курсуванні потягів
Важливі події 13 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 13 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 13 травня, РФ скликає засідання Ради Безпеки ООН з приводу "біологічних програм американських лабораторій в Україні". Крім того, сьогодні відбудуться зміни у курсуванні потягів нашою країною. Також сьогодні в Україні буде надзвичайна пожежна небезпека.

Росія скликає засідання Радбезу ООН

13 травня Російська Федерація хоче провести засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо нібито "біологічних програм американських лабораторій в Україні".

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"Ми вимагали відкритого засідання Ради Безпеки ООН для надання нових доказів військово-біологічних програм, що проводяться в біолабораторіях США в Україні. Зустріч призначена на 10:00 за нью-йоркським часом завтра, 13 травня", — написав перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський у Telegram.

Які "нові докази" примарилися Росії, постпред не уточнив.

В Україні — зміни в курсування потягів

Упродовж 12 та 13 травня не курсуватиме потяг сполученням Чернівці — Львів — Чернівці, маршрут якого пролягає через Івано-Франківську область.

Регіональний потяг № 702/701 сполученням Чернівці – Львів – Чернівці їде із зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів.

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Як повідомили у "Львівській залізниці", тимчасові зміни у розкладі руху уводять через проведення технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2. Через це пасажирів просять враховувати зміни та заздалегідь планувати подорожі.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс на один із найпопулярніших напрямків. Зокрема, курсуватиме додатковий поїзд 245/246 Київ — Ужгород — Київ.

Повідомляється, що 13, 15, 17 травня потяг вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня із зупинками у Мукачево о 12:50 та у Батьово о 13:23. Також зворотно з Ужгорода поїзд курсуватиме 14, 16, 18 травня о 20:13 з прибуттям до Києва о 10:11.

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Українців попереджають про пожежну небезпеку

13-14 травня в Україні, крім Сумської, більшості районів Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначають:

"Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках. Майте совість і пам'ятайте, що випалювання української землі — злочин, за який передбачена відповідальність".

Росія може помститися Фінляндії за вступ до НАТО

У п'ятницю, 13 травня, Російська Федерація може припинити постачання газу до Фінляндії. Ключові політики Фінляндії були про це попереджені.

Офіційно у Фінляндії поки що не мають наміру коментувати цю інформацію. Однак, як пише видання Iltalehti, якщо постачання російського газу припиниться, "це викличе серйозні проблеми для деякої фінської промисловості та виробництва харчів".

Раніше у Фінляндії припускали, що Росія може припинити постачання газу 23 травня, коли настане час сплачувати рахунки.

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