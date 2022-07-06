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Засідання ставки верховного головнокомандувача, презентація нового "Байрактару" для України та інші події 6 липня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 липня, 06:00
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Зеленський скликав ставку верховного головнокомандувача, а у Литві відбудеться презентація "Байрактару", який відправлять Україні
Важливі події 6 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 6 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 6 липня, президент України Володимир Зеленський скликає ставку верховного головнокомандувача. Крім цього, сьогодні у Литві презентуються "Байрактар" для України.

Зеленський скликав ставку верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 6 липня скликає ставку верховного головнокомандувача.

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Порядок денний засідання ставки не розголошується. Але одним із пунктів, за словами Зеленського, буде питання пересування військовозобов'язаних.

Зазначимо, що ставка верховного головнокомандувача — це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

До ставки входять:

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  • Володимир Зеленський, президент України;
  • Олексій Данілов, секретар РНБО;
  • Іван Баканов, голова СБУ;
  • Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони;
  • Григорій Галан, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ;
  • Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ;
  • Сергій Дейнеко, голова Держприкордонслужби;
  • Андрій Єрмак, керівник Офісу президента;
  • Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ;
  • Ігор Клименко, голова Нацполіції;
  • Сергій Крук, голова ДСНС;
  • Дмитро Кулеба, голова МЗС;
  • Юрій Лебідь, в.о. командувача Нацгвардії;
  • Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки;
  • Максим Миргородський, командувач Десантно-штурмових військ;
  • Денис Монастирський, голова МВС;
  • Олексій Резніков, міністр оборони;
  • Сергій Рудь, начальник УДО;
  • Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради;
  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр;
  • Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку.

У Литві відбудеться презентація "Байрактару" для України

До Литви прибув "Байрактар" "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами. Незабаром він вирушить до України.

"Байрактар "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами вже у Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях – в Україну!", – написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Українські біженці можуть безкоштовно повернутися додому з Італії

Посольство України в Італії повідомилр про можливість безкоштовно повернутися додому вимушено переміщеним людям з України. Перший рейс запланований на 6 липня з міста Турин.

"Повідомляємо, що Посольство України в Італії у співпраці з Почесним консульством України в Турині та благодійним фондом "Lo Specchio dei Tempi" реалізує спільний проект із впровадження безкоштовних рейсів до України для наших громадян", — йдеться у повідомленні посольства України в Італії.

Рейс Турин — Львів відправиться 6 липня о 12:00 від Piazza Castello, Lato teatro Regio. Бронювати місця можна за номером +39 011 432 67 00.

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Інший автобус з Риму до Львова відправиться 13 липня о 12:00 з автобусної станції вокзалу Tiburtina. Забронювати місце можна зателефонувавши перевізнику за номером +39 342 84 88 966.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 6 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 6 липня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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