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Засідання Контактної групи "Рамштайн-3" та зміни для біженців у Чехії — ці та інші події 15 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 червня, 06:00
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У Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи "Рамштайн-3", а у Празі на українських біженців чекають зміни
Важливі події 15 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 15 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 15 червня, відбудеться зустріч країн, які підтримують Україну, у форматі контактної групи "Рамштайн-3". Крім цього, від сьогодні у Празі закривається найбільший центр для українських біженців.

У Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи "Рамштайн-3"

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке пройде 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн. Зокрема, піднімуть питання про збільшення постачання зброї для України, щоб протистояти повномасштабній війні, яку розв'язала Росія.

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"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, — це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", — сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він додав, що союзники підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

"Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі", — зазначив генсек.

У Празі закривається найбільший центр для українських біженців

У Празі закривається центр реєстрації українських біженців у районі Височани.

За словами міського голови Праги Зденека Гржиба, кількість біженців з України вчетверо перевищує кількість українських громадян в інших регіонах. Місто вичерпало свої можливості для приймання українців щодо житлового фонду та інфраструктури. Тому було вирішено перенаправляти біженців до інших регіонів, де є вільні місця. Центр обіцяють відкрити після того, як кількість біженців між усіма регіонами зрівняється.

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Центр прийому вимушено переміщених українців у Височанах, район Праги, обслуговував понад 90 000 біженців. Через велику кількість переважно ромських біженців з України у кварталах Праги були побудовані наметові містечка. Біженці ромської національності приїжджають у Чехію з території Угорщини, оскільки мають подвійне угорсько-українське громадянство. Загалом у Чехії перебувають 357 566 українських біженців.

У пункті пропуску "Грушів-Будомєж" будуть пропускати вантажівки

У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів-Будомєж" із 8:00 15 червня стартує пілотний проєкт, який передбачає розширення прикордонного руху для автомобілів з допустимою загальною вагою до 7,5 тонн.

"Основна мета проєкту — розвантажити інші пункти пропуску, на яких вишиковуються черги з вантажівок. Завдяки новій пропускній спроможності Грушева зможемо перенаправити збільшені потоки вантажних перевезень, які через воєнні дії майже всі побудували нові торгові шляхи через Західний кордон", — зазначив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Проєкт діятиме пів року — до 15 грудня. Ця домовленість закріплена протоколом, який підписали митні та прикордонні уповноважені України та Республіки Польща. Далі на його основі будуть прийняті нові системні рішення.

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Для того, аби перед пунктом пропуску не виникало черг, працівники митниці робитимуть все необхідне для використання доступної інфраструктури та ротації персоналу на більш завантажені ділянки.

AliExpress відновить доставлення в Україну

З 15 червня глобальний торговельний майданчик AliExpress відновить доставлення до України через "Укрпошту". Воно буде здійснюватися через одну з європейських країн, а оформити замовлення можна буде з 14 областей України. Про це повідомив Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Як ви нас просили — з 15 червня AliExpress/Cainiao поновлює доставлення через Укрпошту в Україну. Доставлення буде здійснюватися через одну з європейських країн і потім доставлятися в Україну "Укрпоштою", — написав Смілянський у Telegram.

Замовити посилку можна буде з 14 областей. Якщо покупець мешкає в одній зі східних областей, яку поки що не відкрив AliExpress, можна замовити посилку на знайомих, а вони відправлять її в будь-який куточок України, де працює "Укрпошта".

Нині не відомо, як швидко триватиме доставлення, адже міжнародна логістика під час війни "буває неочікуваною".

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