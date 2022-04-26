Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зайден: Залізний купол не спрацює в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 00:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ця зброя недієва проти росіян
Зайден переконаний, що Україні Залізний купол не допоможе/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зайден переконаний, що Україні Залізний купол не допоможе/Фото: колаж: "Сьогодні"

Специфіка роботи Залізного купола. Чому він не врятує Маріуполь. Яке озброєння потрібне Україні.

Про це ізраїльський підполковник Аріє Зайден розповів у інтерв’ю з телеведучою Наталією Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

Аріє Зайден людина, яка мала змогу спостерігати Залізний купол і те, як він діє. Орієнтуючись на свій досвід, ізраїльський підполковник констатує – Залізний купол Україні не потрібен.

"Залізний купол має свою специфіку. Він був розроблений для проблем пов'язаних тільки з обстрілами ракетами, які зроблені, такий hand-made, можна сказати. Загроза від тих ракет є, але вони ні разу не подібні на системи "Град", "Смерч" чи інші, які використовуються російськими загарбниками. Не подібні до ракет Хамасу чи Хезболли ні кількістю, ні щільністю залпів, ні розміром. Тому для наших справ, дійсно, Залізний купол не допоможе", — сказав Зайден.

Невтішні новини у цьому напрямку й для Маріуполя. Зайден розповів, що була ідея закупити декілька систем, щоб закрити небо хоча б над містом, проте це б не допомогло. На його думку, краще орієнтуватися на ті засоби, які вже є в наявності, ніж очікувати на щось, що може не спрацювати.

Зазначив підполковник і ціну такої системи:

Реклама

"Кожен постріл Залізного купола коштує якихось неймовірних грошей, п'ятдесят, шістдесят тисяч доларів. Коли по вас б'ють тими дешевими болванками зі сторони російських військ, вони ні до чого. Ця зброя недієва проти зброї росіян".

На питання, якою зброєю таки можна закрити небо над Україною Зайден відповів чітко:

"Тут відповідь проста. Потрібні комплекси як S-300 та S-400 або їх аналоги Західні, які існують. Те, що надала зараз Норвегія, якісь французькі системи, трохи більше, ніж система ПЗРК. Непогано, але краще, щоб були системи більш широкого профілю, бо треба закрити декілька ешелонів повітряних: низький, середній і верхній".

Варто зазначити, що навіть такого озброєння недостатньо. Рекомендовані комплекси S-300, S-400 все одно не змогли б все ж закрити найвищий стратегічний ешалон, тобто стратосферу. Тому ракети, які запускаються з Каспійського моря так чи так дістали б своїх цілей, — пояснив підполковник.

Реклама

Зброя для України

Україна отримуватиме більше зброї від союзників, зокрема від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вже повідомив про постачання Україні бронетехніки, оснащеної пусковими установками для зенітних ракет – Stormer.

Водночас Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40214.3

Binance Coin (BNB)

403.3

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

104.51

Theta (THETA)

3.01

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.45

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти