Зайден: Залізний купол не спрацює в Україні

Ця зброя недієва проти росіян

Зайден переконаний, що Україні Залізний купол не допоможе/Фото: колаж: "Сьогодні"

Специфіка роботи Залізного купола. Чому він не врятує Маріуполь. Яке озброєння потрібне Україні.

Про це ізраїльський підполковник Аріє Зайден розповів у інтерв’ю з телеведучою Наталією Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

Аріє Зайден людина, яка мала змогу спостерігати Залізний купол і те, як він діє. Орієнтуючись на свій досвід, ізраїльський підполковник констатує – Залізний купол Україні не потрібен.

"Залізний купол має свою специфіку. Він був розроблений для проблем пов'язаних тільки з обстрілами ракетами, які зроблені, такий hand-made, можна сказати. Загроза від тих ракет є, але вони ні разу не подібні на системи "Град", "Смерч" чи інші, які використовуються російськими загарбниками. Не подібні до ракет Хамасу чи Хезболли ні кількістю, ні щільністю залпів, ні розміром. Тому для наших справ, дійсно, Залізний купол не допоможе", — сказав Зайден.

Невтішні новини у цьому напрямку й для Маріуполя. Зайден розповів, що була ідея закупити декілька систем, щоб закрити небо хоча б над містом, проте це б не допомогло. На його думку, краще орієнтуватися на ті засоби, які вже є в наявності, ніж очікувати на щось, що може не спрацювати.

Зазначив підполковник і ціну такої системи:

Реклама

"Кожен постріл Залізного купола коштує якихось неймовірних грошей, п'ятдесят, шістдесят тисяч доларів. Коли по вас б'ють тими дешевими болванками зі сторони російських військ, вони ні до чого. Ця зброя недієва проти зброї росіян".

На питання, якою зброєю таки можна закрити небо над Україною Зайден відповів чітко:

"Тут відповідь проста. Потрібні комплекси як S-300 та S-400 або їх аналоги Західні, які існують. Те, що надала зараз Норвегія, якісь французькі системи, трохи більше, ніж система ПЗРК. Непогано, але краще, щоб були системи більш широкого профілю, бо треба закрити декілька ешелонів повітряних: низький, середній і верхній".

Варто зазначити, що навіть такого озброєння недостатньо. Рекомендовані комплекси S-300, S-400 все одно не змогли б все ж закрити найвищий стратегічний ешалон, тобто стратосферу. Тому ракети, які запускаються з Каспійського моря так чи так дістали б своїх цілей, — пояснив підполковник.

Реклама

Зброя для України

Україна отримуватиме більше зброї від союзників, зокрема від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вже повідомив про постачання Україні бронетехніки, оснащеної пусковими установками для зенітних ракет – Stormer.

Водночас Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання.

Читайте також