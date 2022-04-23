Зеленський анонсував візит генсека ООН і розкритикував за плани спочатку поїхати до Путіна

Президент України назвав очікування від приїзду Гутерріша до Києва

Володимир Зеленський розкритикував плани Антоніу Гутерріша поїхати до Москви. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України. Водночас Зеленський розкритикував плани генсека ООН відвідати спочатку Москву.

Про це президент заявив в ході пресконференції для українських та західних ЗМІ в Києві на станції метро.

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Зеленський підтвердив намір генсека ООН відвідати Київ.

"Ми будемо зустрічати генерального секретаря, який приїде до нас. Ми будемо з ним спілкуватися. Мені здається, що ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилася. І його позиція зміцнилася щодо підтримки України", – сказав президент.

Він розповів, що мав кілька особистих зустрічей з Гутеррішем, під час яких критикував відносини генсека ООН з Москвою.

"Я твердо говорив йому, що не можна мати баланс у відносинах між Україною і Росією. Ми очікуємо 100%-ву підтримку від генсека ООН. Тому, що 100% правда на нашому боці і війна у нас", – сказав Зеленський.

Президент критикує візит генсека ООН до Москви

На думку Зеленського, Гутерріш має відвідати Київську область, де російські війська чинили звірства по відношенню до мирних українців. І лише тоді поїхати на переговори з Володимиром Путіним.

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"Я думаю, що після приїзду і якщо буде час у генерального секретаря, йому обов'язково потрібно відвідати міста, де відбувалися катування і де знищили наших людей. А потім вже знайти час для "шановних" з Москви. Важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну точку зору, яку генсек може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави", – сказав Зеленський.

Він додав, що просто приїхати до Києва і поспілкуватися – замало.

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