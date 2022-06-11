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Зеленський дав Теробороні можливість воювати на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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11 червня, 21:40
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Підписано відповідний закон
Зеленський відкрив теробороні шлях на фронт / Колаж "Сьогодні"
Зеленський відкрив теробороні шлях на фронт / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання Територіальним оборонам можливість виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Цей закон був ухвалений Верховною Радою ще 3 травня.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у карті законопроєкту № 6521.

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Що відомо

Документом вносяться зміни до деяких положень Закону України "Про основи національного опору". Зокрема:

  • із закону виключено обмеження виконання завдань Територіальною обороною виключно у момент розгортання у межах її території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об'єднаних сил противника, призначених для ведення військових (бойових) дій щодо надання опору збройній агресії проти України.
  • у законі закріплено можливість виконання завдань Територіальної оборони на всій території України, включаючи райони ведення військових (бойових) дій.

Обстановка

15 травня президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцуру. Водночас президент звільнив попереднього командувача Юрія Галушкіна.

Наприкінці травня рішенням Кабміну сім'ї добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також членів добровольчих формувань територіальних громад отримають більше пільг та гарантій від держави.

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Також представникам тероборони в Україні гарантовано статус ветерана війни. Вони зможуть претендувати на спеціальні пенсії .

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Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.

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