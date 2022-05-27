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Зеленський: Катастрофічне розгортання подій можна було б зупинити

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 травня, 00:33
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Президент наголосив, щоб війну зупинити, потрібно щоб світ серйозно поставився до ситуації в Україні
Зеленський зазначив, що світу потрібно більш тиснути на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський зазначив, що світу потрібно більш тиснути на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 26 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент?

  • Рівно вісім років тому, 26 травня припинив роботу Донецький аеропорт. Досі збереглося повідомлення про це: "Увага! З 7-ї ранку аеропорт "Донецьк" тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи аеропорту буде повідомлено додатково".
  • Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Ніхто не передбачав, наскільки і як затягнеться слово "тимчасово" в цьому оголошенні про зупинку аеропорту.
  • Але й того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати дві речі.
  • Перше. Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас. І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни.
  • Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.
  • Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему – усі банки без винятку, щоб позбавити агресора змоги фінансувати не тільки війну проти нас, а й політику створення розколів і криз повсюди у світі.
  • Скільки вже часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів. Усю зброю, включно з MLRS. З тими системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію.
  • За час із 26 травня 2014 року і тим паче з 24 лютого цього року й до сьогодні було безліч можливостей у тих, хто справді має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої.
  • Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час у переліку загиблих – дев'ять людей. 19 поранених. Усі мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років.
  • Знову ракетні удари – Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.
  • Звернувся сьогодні до парламенту й народу Латвії. Подякував за допомогу, яку Україна отримала, зокрема оборонну. І за ту допомогу, яку латвійська держава й латвійський народ надають зараз. Якби у всіх у світі була така ж рішучість у захисті нашої спільної свободи, як у Латвії та інших партнерів, які не вагаються, то просто не було б усього того зла, яке російська держава наробила Україні, Європі та світу.
  • Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про ситуацію на полі бою, про посилення активності окупантів. Обговорили, як можна адекватно посилити спроможність України оборонятися й відбивати ці атаки.
  • Підписав новий указ про нагородження наших героїв. 180 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 28 – посмертно. Загальна кількість нагороджених станом на цей день – вже понад 16 тисяч. Якщо точно – 16 тисяч 44. За 92 дні. Але зрозуміло, що подвигів і звитяг наших оборонців у сотні й сотні разів більше.
  • Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості. І це зрозуміло. Такий час. Така ситуація. Але що незмінно – яким би не був час і якою б не була ситуація – треба не втрачати свої можливості. Треба боротися. Треба розвиватися. Треба захищати свою свободу й уміти користуватися цією свободою. А отже, треба бути освіченими і сміливими. Не втрачати жодного дня у житті. Знати, для чого проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну. Бо тільки тут для українців і українок найбільше шансів для успіху. А особливо – після нашої перемоги.

Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — Ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

До того ж, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

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"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

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