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Зеленський: Між Україною та Польщею не має бути кордонів чи барʼєрів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 травня, 16:59
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Президент заявив, що Росія зруйнувала минулі суперечності між Україною та Польщею
Президент України подякував за підтримку всім полякам.
Президент України подякував за підтримку всім полякам. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда прибув в Україну та виступив зі зверненням у Верховній Раді. Пізніше виступив і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що російські ракети, бомби та снаряди й досі летять у житлові будинки, школи, лікарні, музеї, театри, храми, навіть кладовища.

Також у своєму виступі президент подякував Польщі за підтримку нашого народу.

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Що сказав Зеленський

  • За словами Зеленського, 24 лютого РФ зруйнувала своєрідне "сховище" минулих суперечностей між Україною та Польщею – в один день стало ясно, що ці суперечності не мають сили, коли є "сила такої загрози виживанню наших народів – України та Польщі, народів Європи".
  • "Ми планували (з Дудою – ред.) збудувати меморіал примирення на спільному кордоні України та Польщі, але українські кордони перейшли ті, хто хоче інших меморіалів – і присвячених зовсім не миру", – сказав президент.
  • Зеленский наголосив, що "ми (Україна та Польща – ред.) захищаємо спільний Всесвіт під назвою "Свобода та незалежність" – у часи, коли хтось чинить варварство космічного масштабу". Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба й братерство України та Польщі. За словами президента 24 лютого "ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії".
  • Зеленський заявив, що з Дудою вони розуміють один одного "з півслова", а парламенти, уряди й загалом народи 2-х країн розуміють одне одного "як ніколи".
  • Польща, за словами президента, є одним з лідерів не тільки в підтримці нашої держави, а й у захисті та просуванні санкцій, які конче необхідні, щоб примусити Росію до миру. Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з Росії.
  • "Єдність наших народів має залишитися сталою величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члені журі на "Євробаченні". Український і польський народи поставили один одному 12 балів – сьогодні й назавжди", – заявив Зеленський.
  • Президент також подякував за підтримку всім полякам: "Я хочу з цієї трибуни згадати всіх. Щоб це почуло кожне воєводство, повіт та гміна, чию підтримку й допомогу відчувають у кожному регіоні, кожному місті, селі, в кожній громаді України. Дякую, Варшава, Краків. Дякую, Лодзь, Познань, Вроцлав. Дякую Гданськ, Бидгощ, Торунь. Дякую, Люблін, Катовиці, Ополе, Щецин. Гожув-Великопольський, Зелена Гура. Дякую, Жешув, Білосток, Ольштин, Кельці. Ці міста є побратимами наших міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Кременчука, Кривого Рогу, Черкас, Луганська, Донецька, Сум, Ізюма, Старобільська, Маріуполя".
  • За його словами, Україна та Польща є рідними, і між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Тож країни дійшли згоди незабаром "втілити це й у відповідній двосторонній угоді" – спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом ЄС.
  • Окремо Володимир Зеленський подякував польському Сейму за нещодавно прийнятий закон про допомогу громадянам України. Він зазначив, що незабаром в Україні повинні подати до Верховної Ради аналогічний, дзеркальний законопроєкт.
  • Крім цього, президент заявив, що перед виступом підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув: "Я запровадив спеціальне почесне звання Місто-рятівник для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому Місту-рятівнику".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним залежить від часу. За його словами, зараз цілі змінюються.

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