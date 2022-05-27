Зеленський: Світ готується до можливої ядерної атаки

Ядерна загроза нікуди не поділася

Зеленський розповів про перспективи ядерного удару / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі. Про це він сказав у зверненні до політиків та народу Індонезії.

"Російські державні пропагандисти відкрито загрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", – сказав президент.

Також він зазначив, що це може призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.

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"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічною і для себе знайти ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу – це нічого не сказати", – сказав він.

Загроза ядерного удару

У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни . Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі .

У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю , то світ буде вкинуто в катастрофу.

США не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї , незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО поки що загрози немає.

РФ готова першою застосувати ядерні ракети, "якщо реальна загроза існуванню країни".