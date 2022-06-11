Зеленський нагородив 242 захисників України, вісьмох – посмертно

Президент відзначив нагородами учасників бойових дій

Глава держави нагородив 242 захисники України. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 242 захисники України, вісім з них – посмертно.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Підписав увечері два укази про нагородження наших героїв. Загалом державними нагородами відзначено 242 учасники бойових дій, з них вісім – посмертно. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали окупанти! Вічна слава кожному та кожній, хто воює за Україну! Слава Україні!", – наголосив Зеленський.

Зеленський розповів, скільки ЗСУ відбили в окупантів населених пунктів

З початку повномасштабного вторгнення українські військові вже змогли відбити в окупантів 1017 населених пунктів , 2603 ще доведеться звільнити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу та політиків Люксембургу.

За його словами, російські війська зайшли до 3620 населених пунктів, зараз під їхнім контролем перебуває 20% території України.

" Російські війська зайшли до 3 тисяч 620 населених пунктів України. 1017 із них уже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 – доведеться звільнити", – сказав президент.

Раніше ми писали, що Зеленський розповів про ситуацію на фронті за минулу добу. Ключові цілі зараз – міста на Донбасі.