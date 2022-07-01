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Зеленський назвав бомбардування на Одещині "цілеспрямованим російським терором"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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1 липня, 23:44
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На момент звернення до нації від цього удару загинула вже 21 людина
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Зеленський дав чітке визначення тому, що зробили рашисти у Білгород-Дністровському районі / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський прямо назвав обстріл крилатими ракетами узбережжя на Одещині – цілеспрямованим терором.

Про це він заявив під час свого традиційного вечірнього звернення до нації, яке розміщено на каналах Офісу президента України .

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Терор

"На Одещині триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети по звичайному житловому будинку. По дев'ятиповерхівці, в якій ніхто не ховав жодного озброєння, жодної військової техніки, жодних боєприпасів – що завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти та чиновники. Це був простий будинок, де жили прості люди. Зруйнована також цим ударом база відпочинку – цілком типова для приморської території. Це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якась помилка чи випадкове влучення ракети", – оцінив те, що сталося, президент України.

На цей час у списках загиблих 21 особа.

Підтримка України

"Одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці. Одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття всім рідним, близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами. Я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить дуже потужні системи NASAMS. Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари. Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", – продовжив президент.

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Візит

"Сьогодні з візитом у Києві був Премʼєр-міністр Норвегії. Обговорили з ним подальшу оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії. Норвегія вже надала нам вагому підтримку, але буде ще додатковий пакет обсягом 1 мільярд євро. Дуже дякуємо. Не забудемо.

Сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, екс-Генсекретар НАТО (він сьогодні прибув до Києва). Керівник мого Офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати", – зазначив лідер України.

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Також на дипломатичному фронті Україна, за словами Зеленського, посилила зовнішньополітичні зв'язки з Латинською Америкою. Зокрема президент провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі.

Курс на ЄС

"Попри війну, попри всі загрози ми не припиняємо наш рух до Євросоюзу. Сьогодні у Верховній Раді я підписав разом зі спікером та нашим прем'єр-міністром заяву щодо європейської інтеграції. Ми зафіксували цим документом, що починаємо рухатись від статусу кандидата до повноправного членства", – зазначив Зеленський.

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