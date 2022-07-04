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Зеленський назвав кількість населених пунктів звільнених від окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 липня, 22:36
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Кількість територій, з яких ЗСУ видворяють загарбників, збільшується
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Глава держави підбив підсумки 131-го дня війни.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент?

"Сьогодні був довгий і дуже важливий день нашої зовнішньополітичної активності.

Відкрилася конференція в Лугано у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз.

Українські сили звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів, щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, – на півдні нашої держави. Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч.

А ще потрібно готувати школи, готувати університети до нового навчального року на всій вільній території країни й у нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів... Треба вже готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з погляду енергетики попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія.

Значна частина економіки знищена бойовими діями та російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. А це означає високу потребу в робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень.

Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз.

Сьогодні в Києві з візитом була премʼєр-міністр Швеції пані Андерссон. Головні теми – це оборонна підтримка – отримаємо новий посилений пакет – вдячні. А також нові санкції проти Росії й нові можливості для України, зокрема в питаннях переробки відходів.

У нашій країні дуже довгий час нехтували цією темою, а це ж не просто про те, що робити зі сміттям. Це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових і сучасних технологічно передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергією, і вторинною сировиною, і нарешті розв'язанням застарілої проблеми сміттєзвалищ і полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів.

І якщо декому здається, що це не на часі, то я хочу сказати, що відбудова нашої держави – це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах слова, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо.

Сьогодні 4 липня – головне свято Сполучених Штатів Америки, День незалежності. І я хочу привітати президента Байдена, американський народ і всіх наших друзів у Сполучених Штатах.

Хочу дещо процитувати. "Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють", – так сказано в Декларації незалежності Сполучених Штатів. І погодьтеся, що українці неодноразово у своїй історії демонстрували, що в нас – схожі принципи. Достатньо поглянути на українські Майдани або на нашу завзятість у захисті свободи.

Ще раз вітаю з Днем незалежності. Дякую за допомогу!

Сьогодні ж привітав українських поліцейських з Днем національної поліції. Вручив нагороди. Саме на якості їхньої роботи базується правопорядок.

Звичайно, потрібно зробити ще чимало для того, щоб українська поліція повністю відповідала вимогам сучасності. Але памʼятайте про героїв-поліцейських, які воюють на передовій. Про тих, хто забезпечує розмінування. Хто допомагає жертвам обстрілів. Хто проводить евакуацію. Хто доправляє гуманітарну допомогу. І хто забезпечує всім нам захист від злочинності.

Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це важке завдання, це потребує часу й надлюдських зусиль. Але у нас немає альтернативи – це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", — сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, що означає відхід ЗСУ з Лисичанська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рано чи пізно українська армія повернеться до Лисичанська та звільнить місто від російських окупантів.

"Ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS, сучасні гармати та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає", — сказав Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський трьома словами описав майбутнє росіян. Також ми писали, що президент розповів про головну загрозу для Луганської області.

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