Зеленський назвав кількість захисників "Азовсталі" в російському полоні

Президент відповів на інформацію щодо можливих планів Росії

Володимир Зеленський повідомив, що він не має даних про те, що захисників "Азовсталі" катували. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні у Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських захисників "Азовсталі". Водночас серед полонених – не лише ті, хто вийшов з "Азовсталі".

Про це він сказав журналістам на пресконференції, зазначає "Обозреватель".

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Захисники "Азовсталі"

"Там справді більше ніж 2,5 тисячі. Точніше сказати складно", – повідомив президент.

Також він прокоментував інформацію щодо можливих планів Росії влаштувати трибунал для українських героїв:

"Це і російські військові, і "ДНР" піаряться. Тому я не готовий про це говорити. Коментарі їхніх командирів – це просто слова".

Водночас Зеленський повідомив, що серед полонених – не лише ті, хто вийшов з "Азовсталі", коли евакуацією займалася Україна, і сказав, що він не має даних про те, що захисників заводу катували:

"Я вважаю їм (окупантам – ред.) невигідно це робити, оскільки це були публічні полонені".

Нагадаємо, боєць Максим Жорін із ССО "Азов" поділився двома цікавими військовими історіями. Перша присвячена поведінці російських окупантів під час відступу, а друга – українському дідусеві, який допоміг нашим захисникам.

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