Зеленський назвав причини, чому ще не потрібно повертатися до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вступає в останню фазу війни, яка – найскладніша і кривава. Тому українцям, які виїхали за кордон, поки що рано повертатися додому.
Про це лідер країни повідомив під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських вузів, передає Офіс президента України .
Що відомо
"Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: все, війна закінчилась. Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети. Я не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", – відзначив Зеленський.
Також лідер країни пояснив, заради чого потрібно трохи потерпіти.
"Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Тобто це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн, і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя. Ось що можливо зараз", – наголосив президент.
Ситуація
- Президент України Володимир Зеленський привітав українців з днем вишиванки. Він зазначив, що вишиванка є священним оберегом на війні проти російського агресора.
- Під час традиційного відеозвернення до нації 18 травня лідер України повідомив, що Росія використовує проти наших людей експериментальну зброю.
- Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що заявка країни на членство в Європейському Союзі буде розглянута у червні.
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