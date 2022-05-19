Зеленський назвав причини, чому ще не потрібно повертатися до України

Війна переходить у найкривавішу фазу

Зеленський просить ще трохи залишитися за кордоном у безпеці / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вступає в останню фазу війни, яка – найскладніша і кривава. Тому українцям, які виїхали за кордон, поки що рано повертатися додому.

Про це лідер країни повідомив під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських вузів, передає Офіс президента України .

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Що відомо

"Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: все, війна закінчилась. Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети. Я не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", – відзначив Зеленський.

Також лідер країни пояснив, заради чого потрібно трохи потерпіти.

"Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Тобто це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн, і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя. Ось що можливо зараз", – наголосив президент.

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