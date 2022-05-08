Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Свою позицію український президент озвучив під час виступу перед лідерами країн "Великої сімки"

Зеленський назвав лідерам G7 три головні пункти для перемоги України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у день пам’яті та примирення звернувся до країн Великої сімки. Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського в Telegram.

Реклама

Перше – це зброя. Президент наголосив, що як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.



Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

"Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – пояснив Зеленський.

Реклама

Конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед 9 травня

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що час відеоконференції лідерів G7 напередодні "Дня перемоги" у Росії обрано навмисно. У такий спосіб країни Заходу планують продемонструвати свою згуртованість у протистоянні вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну. Адже світ знає, яким важливим для Росії є 9 травня.

"Ця зустріч та розмова в неділю — це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз", – зазначила Псакі.

Раніше ми писали: