Зеленський назвав три головні питання до Путіна на сьогодні

За словами глави держави, зустріч з президентом РФ залежить від часу

Володимир Зеленський розповів про можливу зустріч з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним залежить від часу. За його словами, зараз цілі змінюються. Але вирішуватимуться питання щодо обміну, деокупації та завершення війни.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"Все залежить від моменту, коли ми зустрічатимемося. Мета змінюється, як і гібридна війна та гібридні зустрічі. Наприклад, якби сьогодні зустрічалися, ми знаємо, що окуповано, а що ні. Якщо ми зустрічатимемося через два місяці, то ми не знаємо, в якому стані буде все. Вирішуватимуться питання щодо обміну, деокупації та завершення війни. Але багато речей залежать від Росії", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна має бажання і свої цілі. Ми хочемо повернення територій та закінчити цю війну. Але як це буде і коли – залежить від часу.

Зеленський упевнений, що розмова України та РФ точно відбудеться, але поки що невідомо, у якому форматі: з посередниками чи без, у широкому колі чи двостороння зустріч.

Глава держави заявив, що зараз важливо, щоб був документ, який би визначив гарантії безпеки України без Росії. Такий документ розроблено.

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"Ми як українці багато чого хочемо, вони, як європейці, дуже скептичні. На сьогодні ціль – окремий договір, і він зараз розглядається. Що буде після підписання договору – ми подивимося", – наголосив Зеленський.

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