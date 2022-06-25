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Зеленський звернувся до учасників акції за євроінтеграцію Грузії (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 червня, 01:53
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Акція протесту пройшла у центрі Тбілісі перед будинком парламенту
Зеленський виступив перед учасниками акції протесту у Грузії. Колаж "Сьогодні"
Зеленський виступив перед учасниками акції протесту у Грузії. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звернувся зі словами підтримки до мітингувальників у центрі Тбілісі, які вимагають набуття країною статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі глави держави.

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Подробиці

"Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії. Їхні подвиги – це наші спільні подвиги. Їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас! Вчора Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу. Грузія, ви на цьому шляху. Дійте! Ми вам допоможемо!" – сказав він.

Акція протесту відбулася в центрі Тбілісі перед будівлею парламенту.

Грузія не хоче повертати Південну Осетію та Абхазію

Грузія не збирається зараз розпочинати військову кампанію щодо повернення собі територій, які знаходяться фактично під контролем Російської Федерації – Південну Осетію та Абхазію. Навіть робити будь-які різкі заяви на адресу Москви в Тбілісі теж не хочуть, щоб не спричинити гніву агресора.

На адресу сьогоднішнього Тбілісі все частіше звучать звинувачення у проросійській позиції на тлі того, що саме в Росії зосереджена бізнес-імперія найбагатшого та найвпливовішого громадянина Грузії Бідзіни Іванішвілі. Можливо, саме через таку позицію Грузія не була запрошена на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 та НАТО, яка зараз проходить у Вайссенхаусі під егідою Німеччини.

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Як передає Reuters, Грузія не увійшла до списку країн-учасниць заходу. Проте серед них є "свіжі" кандидати на вступ до НАТО – Фінляндія та Швеція, також запросили Україну та Молдову.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив, що його країна не допустить жодного обходу санкцій з боку Росії.

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