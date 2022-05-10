Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції допомогу Україні

Сторони домовилися посилити партнерство двох держав

Зеленський та Андерссон зідзвонилися/Фото: REUTERS/Michele Tantussi, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський і шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон домовилися про співпрацю у сфері енергетики та подальшу оборонну підтримку України.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

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Глава держави провів телефонну розмову з очільницею уряду Швеції. Сторони домовилися посилити партнерство двох держав.

"Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!", — написав Зеленський.

Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський у день пам’яті та примирення звернувся до країн "Великої сімки". Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що як і у часи Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

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Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.



Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

"Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – пояснив Зеленський.

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