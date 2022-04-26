Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Японії післявоєнне відновлення України

Глава держави подякував прем'єру за підтримку нашої країни

Зеленський подякував Японії за потужний санкційний пакет для РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери обговорили небезпеки, створені Росією.

Про це Зеленський повідомив під час звернення до українців.

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"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Японії. Зокрема, про небезпеки, створені Росією. Про ситуацію на полі бою в Україні. Подякував Японії за потужний санкційний пакет, за підтримку і за лідерство, яке необхідне, щоб примусити Росію до миру і до визнання фундаментальних основ міжнародного права. Обговорили також і післявоєнне відновлення України, і можливу роль Японії у майбутніх безпекових домовленостях", — сказав глава держави.

Крім того, сьогодні з візитом у Києві побував премʼєр-міністр Румунії Ніколає Чуке. Зеленський подякував йому за оборонну і політичну підтримку.

"Обговорили з ним не тільки двосторонню взаємодію між нашими державами і спільну роботу заради захисту свободи в Європі, але і взаємодію на рівні Євросоюзу. Розглядаємо однаково з Румунією як перспективи, так і загрози для європейської єдності, зокрема в Чорноморському регіоні. Домовились працювати разом ще більш наполегливо, щоб гарантувати безпеку в нашому регіоні", — зазначив Зеленський.

Коли настане мир в Україні?

Нині українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти — підуть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання одночасно і є і немає відповіді.

"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше", — зазначив президент.

Також він додав, що Україна готова до миру, ще з часів, коли війна тривала тільки на Донбасі.

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