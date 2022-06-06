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Зеленський пояснив, чи зможуть Абрамович та Дерипаска отримати громадянство України

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6 червня, 17:34
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Президент оцінив, чи використовуватимуть російських олігархів для розхитування ситуації в Кремлі
Володимир Зеленський оцінив можливість надання українського громадянства Олегу Дерипасці та Роману Абрамовичу.
Володимир Зеленський оцінив можливість надання українського громадянства Олегу Дерипасці та Роману Абрамовичу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість надання громадянства України російським олігархам. За його словами, такі люди, як Роман Абрамович або Олег Дерипаска не зможуть отримати українські паспорти. Водночас, країна буде використовувати всі можливості для розхитування кремлівського режиму.

Про це президент заявив журналістам, пише РБК-Україна.

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Зеленський зазначив, що Україна повинна використовувати різні методи для боротьби з російською владою.

"Якщо у нас є можливість качати російську владу, ми повинні це робити, ми повинні використовувати будь-яку зброю", – пояснив Зеленський.

Громадянство Невзорову

Раніше джерело в Кабміні повідомило "Сьогодні", що російський журналіст та ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров та його дружина Лідія набули українського громадянства згідно з Указом президента від 21 травня. Але, як стало відомо, цей указ – закритий.

6 травня Зеленський вперше прокоментував надання громадянства Невзорову.

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"Я знаю, що він (Невзоров – ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках", – сказав Володимир Зеленський.

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