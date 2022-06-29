Зеленський оцінив втрати України та загарбників на фронті

Співвідношення втрат у війні України з Росією сьогодні становить один до п'яти на нашу користь

Зеленський розповів про втрати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні необхідна підтримка США та Європи, адже Росія в 10 разів переважає особовим складом та важкою технікою. Про це в інтерв'ю американському каналу NBC заявив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, як би не було зараз складно, наша країна тримається.

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"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими і сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них десять своїх, на одного нашого бійця – їх десять. Якими б міцними ми не були, але їх удесятеро більше. Нам складно, але ми тримаємось", – зазначив він.

Втрати окупантів

Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських окупантів та їх техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 35 450 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1572 танки.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив про втрати ворога станом на 29 червня.

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Ситуація в Україні 29 червня

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що терміни закінчення війни зсуваються до осені. За його даними, все впирається в постачання озброєння від союзників.

Російські окупанти показали уламки ракети, які нібито знайдено на місці удару по військовій частині на окупованій частині Луганщини. За словами загарбників, зафіксовано фрагменти ракети, випущеної із високомобільної артилерійської ракетної системи M142 HIMARS.

У Дніпрі пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, могла спрацювати ППО. Наразі з'ясовуються подробиці.

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Збройні сили України вдарили по позиціях російських окупантів на Луганщині.