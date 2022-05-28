Зеленський оцінив шанси на повалення режиму Путіна

У російській владі всі пов'язані між собою і найближчим часом малоймовірне повалення режиму Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS, передає офіційний Telegram-канал глави держави.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", – наголосив Зеленський.