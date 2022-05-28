Зеленський оцінив шанси на повалення режиму Путіна

У російській владі всі пов'язані між собою і найближчим часом малоймовірне повалення режиму Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS, передає офіційний Telegram-канал глави держави.
Політики бояться Путіна
"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", – наголосив Зеленський.
Чи чекає на Путіна крах
- Колишній Міністр оборони так званої "ДНР" вважає, що велика війна в Україні може закінчитися крахом путінського режиму та держпереворотом, який організують близькі до Кремля олігархи.
- Політолог Валерій Соловей вважає, що у РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Серед таких кандидатур – Патрушев, Собянін, Мішустін та Кирієнко.
- Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті . Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.
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