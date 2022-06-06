Зеленський оцінив ймовірність повторного вторгнення з Білорусі

Українська влада готується до всіх ризиків вторгнення

Зеленський розповів, чи зможе Білорусь ввести свої війська в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський відреагував на маневри збройних сил Білорусі біля кордону з Україною. Він зазначив, що наразі немає реальних ризиків атаки з боку північного сусіда. Однак Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

Про це Зеленський заявив журналістам, пише РБК-Україна.

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За його словами, ризики повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі мінімальні.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", – сказав президент.

Як військовий експерт оцінює можливість вторгнення з Білорусі

За словами Олега Жданова, Україна знає, що Білорусь може виставити 20-25 тисяч своїх військ, і спостерігає за білоруською армією, зокрема, на Волинському напрямку, де вона розташована.

Не виключаємо такої можливості. Тому ведемо спостереження за ділянкою кордону та тримаємо там необхідну кількість військ для захисту нашої території", – зазначив він.

За його словами, українське командування цілком розуміє, звідки потенційно може йти армія Білорусі. Водночас для останньої можуть виникнути деякі проблеми:

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"Особливості місцевості такі, що там не розвернешся і не підеш широким фронтом. Там болота і ліси, і це сильно звужує можливості сторони, що наступає. До речі, це може бути ще одним стримуючим фактором для білоруської армії – вони будуть обмежені в маневрі. І ми можемо повторити те саме, що робили з російською армією в перший тиждень війни у Чернігівській та Сумській області. Тоді ми кришили їх у похідних колонах, коли вони входили на територію України. Особливості місцевості можуть створити такі ж умови і зіграти такий самий злий жарт із білоруською армією".

Також Олег Жданов заявив, що на кону – перебування самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка при владі. На його думку, якщо президент Росії Володимир Путін знайде спосіб залякати Лукашенка тим, що буквально завтра "усуне його від влади, якщо той не піде війною в Україну", то за таких умов Лукашенко може віддати наказ про наступ.

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