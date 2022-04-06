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Зеленський: ООН наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 00:36
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Глава держави підбив підсумки 41 дня війни в Україні
Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 41 дня війни.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента YouTube.

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Що сказав президент?

  • Звернувся до Ради безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання щодо воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України. Сказав те, що давно потрібно було сказати саме у такому форматі. Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що Організація обʼєднаних націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась. І винна в цьому лише одна держава. Росія. Яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь.
  • Запропонував членам Ради безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію. Зокрема, глобальну конференцію – вже у мирному Києві – для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія. Також звернувся до парламенту і народу Іспанії. Держави, яка підтримує нашу боротьбу за свободу і за збереження демократії в Європі.
  • Розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовились, що Франція надасть необхідну технічну і експертну підтримку розслідуванню злочинів російських окупантів в Бучі та інших містах України.
  • Готуємось приймати вже найближчим часом у Києві з візитами президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля.
  • Сьогодні у Маріїнському палаці вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.
  • Передав і орден "За мужність" родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло убитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили і знали, що відбувається в нашій країні.
  • Вже традиційно перед записом вечірнього звернення підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами. 292 військовослужбовці, з них 57 посмертно.

Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН реформувати світову систему безпеки та позбавити Росію права вето Раді безпеки. Інакше організації слід саморозпуститися.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити ми, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтернативний – то далі лише саморозпуск", – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту. Він додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібний мир.

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За словами президента України, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки. Для цього необхідно скликати глобальну конференцію у мирному Києві.

"Щоб визначитися, як ми реформуватимемо світову систему безпеки, як гарантуватимемо непорушність кордонів і цілісності держав, як утверджуватимемо верховенство міжнародного права", – додав він.

Зеленський зазначив, що закладені у Сан-Франциско цілі не вдалося досягти. Світова спільнота має зробити все, щоб передати наступним поколінням ефективну ООН, яка зможе превентивно реагувати на виклики та примушувати агресорів до миру.

"Привілеїв бути не може, всі мають бути рівними. Домінуючою має стати сила миру, справедливості та безпеки. Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки", – наголосив він.

Зеленський додав, що офіс Асоціації U24 у Києві може спеціалізуватися на превентивних заходах щодо підтримки миру.

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