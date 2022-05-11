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Зеленський подякував США за 40 млрд доларів допомоги для України

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 травня, 10:52
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Тепер за відповідне рішення мають проголосувати у Сенаті Сполучених Штатів
США надали нову допомогу Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
США надали нову допомогу Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати продовжують допомагати нашій державі. Президент Володимир Зеленський подякував США за схвалення надання 40 млрд доларів допомоги для України. Тепер за відповідне рішення мають проголосувати у Сенаті Сполучених Штатів.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Дякую, Ненсі Пелосі, та всім друзям у Палаті представників США за швидке схвалення ініційованого закону про додаткову фінансову підтримку України. Очікуємо на розгляд цього важливого для нас документа в Сенаті", – написав президент.

Байден закликав Конгрес негайно схвалити виділення Україні $33 млрд

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав американський Конгрес якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 мільярдів доларів допомоги. Про це повідомили у Білому домі.

"Десять днів тому я надіслав до Конгресу термінову пропозицію надати Україні необхідну військову, економічну та гуманітарну допомогу. План був значним за розміром, тому що потреба суттєва: ми повинні стояти на боці України, коли вона захищається від російської агресії", — заявив Байден.

Він зазначив, що потреба є нагальною. Байден пояснив, що майже вичерпав кошти, надані двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців.

"Ця допомога була надзвичайно важливою для успіху України на полі бою. Ми не можемо допустити, щоб наші відправки допомоги припинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно десять днів від досягнення цього критичного терміну", — сказав глава Білого дому.

Американський лідер сподівається, що його пропозиція про допомогу Україні знайшла сильну підтримку, і Конгрес ухвалить її якнайшвидше.

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Ленд-ліз для України

  • Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто зазначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.
  • На сайті Конгресу США йдеться, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.
  • Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" через засоби відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну й надалі.

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