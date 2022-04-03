Зеленський подякував українцям за протести на окупованих РФ територіях

За словами глави держави, кожен може зробити свій внесок у перемогу

Володимир Зеленський закликав українців про допомогу. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський подякував громадянам, які, незважаючи на окупацію, продовжують брати участь у антиросійських мітингах.

Про це г оживиться у зверненні Зеленського.

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"Я вдячний усім, хто виходить на вулиці у тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться та виходить. Усім, хто боїться та виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свободу, окупанти можуть закріпитися. Коли люди протестують – і чим більше люди протестують, тим складніше окупантам знищити нас. Знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", – сказав Зеленський.

Окремо глава держави подякував жителям Енергодару, які вийшли на протест і показали агресору свою проукраїнську позицію.

"У відповідь (на мирний протест – ред.) окупанти відкрили вогонь та використали гранати проти абсолютно мирних людей, які перебувають на своїй землі. За кожного пораненого (українця) буде відповідь", – додав Зеленський.

Чи є постраждалі?

У Telegram-каналі "Енергодар" уточнили, що точну кількість поранених внаслідок вибухів ще з'ясовують. Зараз відомо про кількох городян, які потрапили до лікарні з травмами та тяжкими опіками – через влаштовані окупантами вибухи та мінометні черги в районі БК "Сучасник".

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