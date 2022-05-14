Зеленський підписав указ про заборону проросійських партій в Україні

У період воєнного стану справи про заборону проросійських партій стануть підсудними

Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні". Такі партії можуть підривати суверенітет України. Крім того, вони загрожують територіальній цілісності.

Про це повідомили у Верховній Раді України, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Так, діяльність проросійських партій спрямована на "підрив суверенітету чи територіальної цілісності" України.

У період воєнного стану справи про заборону проросійських партій стануть підсудними. Судове рішення Верховного Суду у таких справах не підлягатиме оскарженню.

Гончаренко заявив про остаточну ліквідацію фракції ОПЗЖ у Раді

Фракцію "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді офіційно ліквідовано. Це була фракція найбільш проросійської партії в Україні. Про її ліквідацію повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"П'ята колона йде слідом за хазяйським військовим кораблем!" — прокоментував він.

Раніше нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

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