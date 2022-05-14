Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський підписав указ про заборону проросійських партій в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 травня, 21:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У період воєнного стану справи про заборону проросійських партій стануть підсудними
Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні". Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні". Такі партії можуть підривати суверенітет України. Крім того, вони загрожують територіальній цілісності.

Про це повідомили у Верховній Раді України, передає Telegram-канал "Сьогодні".

Реклама

Так, діяльність проросійських партій спрямована на "підрив суверенітету чи територіальної цілісності" України.

У період воєнного стану справи про заборону проросійських партій стануть підсудними. Судове рішення Верховного Суду у таких справах не підлягатиме оскарженню.

Гончаренко заявив про остаточну ліквідацію фракції ОПЗЖ у Раді

Фракцію "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді офіційно ліквідовано. Це була фракція найбільш проросійської партії в Україні. Про її ліквідацію повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"П'ята колона йде слідом за хазяйським військовим кораблем!" — прокоментував він.

Раніше нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27200
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 163
Гелікоптери
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артилерія 551
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2059
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Важко поранений, продовжував бій… Лещишин Богдан - підполковник 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Боронив Київ, ефективно командуючи бронегрупою бригади у боях під Гостомелем та Вишгородом. Дістав осколкове поранення стегна, акубаротравму, але відмовився від евакуації та продовжував керувати підрозділом буквально до останньої краплі крові… Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29587.37

Binance Coin (BNB)

288.2

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

67.47

Theta (THETA)

1.39

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти