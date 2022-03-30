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Зеленський попросив у Норвегії зброю, газ та нові санкції проти РФ

Павло Заяць Павло Заяць
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30 березня, 17:09
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За словами українського президента, дві країни мають спільного небезпечного сусіда
Зеленський звернувся до влади і народу Норвегії
Зеленський звернувся до влади і народу Норвегії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звернувся до Норвегії і попросив про допомогу у війні з Росією. За його словами, Україні потрібне ракетне озброєння, жорсткі санкції проти РФ, а також альтернатива російському газу.

"У нас з вами немає спільних кордонів, але у нас з вами є спільний сусід, який заперечує усі наші з вами спільні цінності", – заявив він.

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За словами президента, перше і головне, що потрібно Україні – це зброя:

"Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPUN, а також протиповітряні системи – NASAMS. Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем".

Також Зеленський підкреслив, що необхідні санкції – "єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир".

"Важливо, щоб європейські компанії не допомагали цій воєнній машині, яка вбила вже тисячі наших людей, зруйнувала десятки міст повністю. Жодної крони, прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії! Наприклад, ваша компанія MOTUS TECH та інші компанії повинні припинити підтримувати російську здатність знищувати сусідів. Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства?", – сказав він.

Глава держави висловив сподівання, що Євросоюз, а разом з ним і Норвегія, закриють можливість для російських суден користуватись портами на континенті.

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"Третій пункт – ви є одним з найбільш відповідальних постачальників енергоресурсів у світі... Це різко контрастує з тим, як поводить себе Росія при постачанні енергоресурсів. Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Сподіваюсь, це стане основою для нашої тривалої співпраці у цій сфері", – сказав президент.

Також Зеленський закликав Норвегію взяти участь у післявоєнному відновленні української інфраструктури.

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, якою бачить українську перемогу.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста. Від самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як чинити. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.

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