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Зеленський вимагає нової системи гарантій безпеки для України (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 липня, 12:24
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За словами президента, забезпечити безпеку Україні – це дати довгострокову безпеку всій Європі
Володимир Зеленський заявив, що створять систему гарантій безпеки, яка захистить Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський заявив, що створять систему гарантій безпеки, яка захистить Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist "Антитези, трансформації, досягнення в мінливому світі". Він заявив, що влада зробить усе, щоб більше ніколи не було жодної "сірої" зони, в якій могла б опинитися наша країна.

Про це повідомляє Офіс президента.

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"Ми робимо все, щоб більше ніколи не було жодної "сірої" зони, у якій могла б опинитися Україна. Ми стали кандидатом на вступ до Європейського Союзу і зробимо все для інтеграції за всіма можливими напрямками", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що також створять систему гарантій безпеки, яка захистить Україну, поки ми не в НАТО.

"У чому наш принцип? Росія розглядає саме територію нашої держави як плацдарм для захоплення інших європейських країн. А отже, дати безпеку Україні – це дати довгострокову безпеку всій Європі", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, зараз Європа об'єднана так, як не була об'єднаною багато десятиліть. Ще років п’ять тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об'єднання, а багато дискусій велося про те, як далеко зайде розділеність Європи.

"Україна це виправила. І ми маємо працювати над іще більшою обʼєднаністю. Європа – це глобальний суб'єкт. Так має бути. І так може бути лише з Україною", – підсумував президент.

Інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський звернувся до лідерів НАТО. Він заявив, що Україна, як і всі країни НАТО, зацікавлена в тому, щоб у світі були стабільність і мир. Президент закликав країни – члени Альянсу допомогти Україні закінчити війну з Росією.

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В інтерв'ю американському каналу NBC президент Володимир Зеленський підкреслив, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, закінчиться лише перемогою України.

Також він заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін справді хворий, але хвороба його дещо складніша, ніж та, про яку поширюють інформацію. За словами Зеленського, ця хвороба — ненависне ставлення до українців.

Крім того, президент України звернувся до учасників 4GameChangers Festival, який проходить у Відні. Він підкреслив, що перемога України у війні, яку розв'язала Росія, — це шанс світу на прогресивне майбутнє.

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Також президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія). Він заявив, що ця конференція може стати першим кроком до історичної перемоги демократичного світу.

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