Зеленський вигадав план, як змусити Росію заплатити за війну в Україні

Президент зазначив, що виконання цього завдання не буде простим

Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, отримані гроші підуть на компенсації, які постраждали від окупантів.

Про це говориться у зверненні Зеленського.

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"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожен, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат", – сказав Зеленський.

За його словами, договір дозволить заарештувати чи заморозити російські активи та майно, які перебувають у юрисдикції країн-партнерів. Крім того, угода дозволить їх конфіскувати та направити до спеціально створеного фонту.

"З якого всі постраждалі від російської агресії зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби та кожного снаряда, які вона випустила Україною", – резюмував Зеленський.

Ракетні атаки

У Харківській області у місті Лозова армія Володимира Путіна завдала ракетного удару по будівлі культури, яке нещодавно відкрилося після реконструкції.

Вдень 20 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області із застосуванням авіації. Внаслідок атаки було зруйновано пляжний туалет.

Незадовго до цього російські військові вдарили ракетами Полтавської області. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури .

У ніч проти 20 травня кремлівські війська вдарили по Луганській області – там майже 15 загиблих цивільних. Крім того, вночі відновили обстріл Харкова.