Зеленський вигадав план, як змусити Росію заплатити за війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, отримані гроші підуть на компенсації, які постраждали від окупантів.
Про це говориться у зверненні Зеленського.
Деталі
"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожен, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат", – сказав Зеленський.
За його словами, договір дозволить заарештувати чи заморозити російські активи та майно, які перебувають у юрисдикції країн-партнерів. Крім того, угода дозволить їх конфіскувати та направити до спеціально створеного фонту.
"З якого всі постраждалі від російської агресії зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби та кожного снаряда, які вона випустила Україною", – резюмував Зеленський.
Ракетні атаки
- У Харківській області у місті Лозова армія Володимира Путіна завдала ракетного удару по будівлі культури, яке нещодавно відкрилося після реконструкції.
- Вдень 20 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області із застосуванням авіації. Внаслідок атаки було зруйновано пляжний туалет.
- Незадовго до цього російські військові вдарили ракетами Полтавської області. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури .
- У ніч проти 20 травня кремлівські війська вдарили по Луганській області – там майже 15 загиблих цивільних. Крім того, вночі відновили обстріл Харкова.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям