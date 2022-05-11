Зеленський закликав не тиснути на ЗСУ

Президент підтримав військових і просить такої самої підтримки від суспільства

Наші військові виявляють надлюдську силу, щоб вигнати другу за силою армію світу / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський попросив громадян країни реально оцінювати складність боротьби нашої армії з агресором, який ще недавно вважався однією з найсильніших армій у світі. Ця боротьба дуже складна і не може бути щоденних перемог.

Про це лідер України заявив під час традиційного вечірнього звернення до нації.

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Що відбувається

"Збройні сили нашої держави забезпечили нам добрі новини з Харківської області, поступово витісняючи окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що необхідно контролювати свої емоції у цей нелегкий для всіх час.

"Хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги. Збройні Сили України роблять усе для звільнення нашої землі та наших людей. Для звільнення всіх наших міст – Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших", – запевнив президент.

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Обстановка