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Зеленський Путіну: Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 23:23
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В містах і громадах України Росія показала, що вона хоче і може принести Європі насправді
Зеленський впевнений, що через свої дії Путін програє/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський впевнений, що через свої дії Путін програє/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент — головне

  • Завдяки хоробрості і мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок – наша держава це справжній символ боротьби за свободу.
  • В містах і громадах України Росія показала, що вона хоче і може принести Європі насправді. Що вона може принести у Кишинів та в Тбілісі, у Гельсінкі та у Вільнюс, у Варшаву і у Прагу. У всі міста та країни, які російські державні пропагандисти вже давно відкрито позначають як нібито ворогів для Москви.
  • За два місяці Росія використала проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб і артилерію. Вони катували і грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння.
  • Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися. Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обовʼязково переможе.
  • Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський "референдум". Якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що "накреативили" у Москві для окупації України.
  • Харківська область, Донецька, Луганська – ніде російські військові не побачили навіть крихти підтримки, на яку розраховували.
  • За 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142-м нашим захисникам.
  • Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю. Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш.
  • За два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка.
  • Максимально прискорюємо наш рух в Європейський Союз. Вже пройшли історично важливий етап – з отриманням і заповненням спеціального опитувальника, який надавали кожній державі перед тим, як вони набували статус кандидата у члени ЄС.
  • Вже зараз, коли війна ще продовжується, створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.
  • Україна готова до миру. Була готова і тоді, коли війна тривала тільки на Донбасі. Готова і зараз, коли російське вторгнення стало повномасштабним. Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і кожна українка ще мають боротися. Ще мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни, після нашої перемоги.
  • Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців Збройних Сил України та 9 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Зеленський готує кадрові чистки

Президент України Володимир Зеленський готує кадрові чистки. Глава держави зазначив, що треба значно скорочувати державний апарат.

Для прикладу речник президента України Сергій Никифоров пояснив, що під час війни багато людей зрозуміли: майже все життєво необхідне вміщається в рюкзак. Так само мало потрібно для роботи і функціонування загалом апарату держави.

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"Президент сам вже казав, що треба значно скорочувати державний апарат. Мовляв, війна показала, що для функціонування держави потрібно значно менше людей, ніж є зараз. Тому можна сміливо залишати найкращих і скорочувати весь громіздкий апарат управління", — сказав Никифоров.

Речник голови держави підкреслив, що поки це ідея, висловлена вголос. Спростився, за його словами, і механізм домовленостей про телефонні перемовини президента Зеленського з лідерами інших країн.

"Зазвичай домовляється служба протоколу зі службою протоколу відповідно іншої сторони. Узгоджують час, сідають біля телефону з гучним зв’язком, разом з радниками, цілий процес. Присутній спецзв’язок. Зараз це, вибачте, месенджер: Ало, привіт!" — розповів Никифоров.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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