Зеленський: Ракетні обстріли — своєрідна спроба компенсації російської армії за провали на сході та півдні

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 17 травня.
Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.
Що сказав президент — головне
- 83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівщини. Авіаудари в Луганській області. Специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України.
- Усе це – не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це своєрідна спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході та півдні нашої країни.
- Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Доволі продуктивно. Передусім про оборонну підтримку України, нашу взаємодію на рівні Євросоюзу. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою та про можливий розвиток цієї ситуації.
- Мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Предметну й тривалу. Обговорили шостий пакет санкцій, який готується у Євросоюзі. Переговорний процес з Росією та евакуацію наших героїв із "Азовсталі". Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники.
- Окремо й також предметно говорили з президентом Франції про наші євроінтеграційні кроки та розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
- Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях. І щоб на всіх рівнях тиснули на Росію. Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний – ось що нам треба. Щоб, як і в часи Другої світової війни, боротьба за свободу могла спиратися зокрема й на силу мистецтва.
- Сьогодні, під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю, звернувся до світової кінематографічної спільноти. І нагадав, що зараз, як і в 1940-х роках, потрібно сміливо, відкрито захищати свободу й боротися з диктатурою. Саме зараз цей час. Коли мова кіно може й повинна стати мовою боротьби за свободу.
- Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 165 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 13 – посмертно.
- Звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади. Тим, хто проявив надзвичайну хоробрість і ефективність у боях на Донбасі.
- Сьогодні ж попрощався з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. Церемонія відбулася в Києві. У Києві, який залишиться українським. Столицею незалежної держави. Від 1991-го й назавжди.
Зеленський поговорив з Макроном
Президент України Володимир Зеленський переговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном, до якого з'явилися претензії через його пропозицію піти на компроміс з російським лідером Володимиром Путіним.
"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакета санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.
За даними агентства AFP, Макрон пообіцяв Зеленському наростити постачання озброєнь Україні найближчими днями та тижнями.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні