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Зеленський: Ракетні обстріли — своєрідна спроба компенсації російської армії за провали на сході та півдні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 травня, 00:56
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Ворог продовжує атакувати українські населені пункти
Зеленський розповів, чому окупанти обстрілюють Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів, чому окупанти обстрілюють Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 17 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент — головне

  • 83-й день нашої оборони почався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівщини. Авіаудари в Луганській області. Специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України.
  • Усе це – не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це своєрідна спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході та півдні нашої країни.
  • Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Доволі продуктивно. Передусім про оборонну підтримку України, нашу взаємодію на рівні Євросоюзу. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою та про можливий розвиток цієї ситуації.
  • Мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Предметну й тривалу. Обговорили шостий пакет санкцій, який готується у Євросоюзі. Переговорний процес з Росією та евакуацію наших героїв із "Азовсталі". Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники.
  • Окремо й також предметно говорили з президентом Франції про наші євроінтеграційні кроки та розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
  • Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях. І щоб на всіх рівнях тиснули на Росію. Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний – ось що нам треба. Щоб, як і в часи Другої світової війни, боротьба за свободу могла спиратися зокрема й на силу мистецтва.
  • Сьогодні, під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю, звернувся до світової кінематографічної спільноти. І нагадав, що зараз, як і в 1940-х роках, потрібно сміливо, відкрито захищати свободу й боротися з диктатурою. Саме зараз цей час. Коли мова кіно може й повинна стати мовою боротьби за свободу.
  • Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 165 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 13 – посмертно.
  • Звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади. Тим, хто проявив надзвичайну хоробрість і ефективність у боях на Донбасі.
  • Сьогодні ж попрощався з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. Церемонія відбулася в Києві. У Києві, який залишиться українським. Столицею незалежної держави. Від 1991-го й назавжди.

Зеленський поговорив з Макроном

Президент України Володимир Зеленський переговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном, до якого з'явилися претензії через його пропозицію піти на компроміс з російським лідером Володимиром Путіним.

"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакета санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.

За даними агентства AFP, Макрон пообіцяв Зеленському наростити постачання озброєнь Україні найближчими днями та тижнями.

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