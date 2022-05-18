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Зеленський розкрив секрет лазерної чудо-зброї загарбників

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 травня, 23:59
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Окупанти продовжують завдавати ударів по населеним пунктам України
Зеленський зазначив, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський зазначив, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до народу. Він підбив підсумки за 18 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав Зеленський — текст звернення

"Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки.

По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською "бронею" без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість із яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру.

Що ж, в пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудо-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І от бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю. Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку.

Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.

Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим. Спеціально саме у цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму, і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави.

Акумулюємо також і всі можливі ресурси світу для підтримки України. Я вдячний Андрію Шевченку, нашому легендарному футболісту, за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United24. Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дозволяє, зокрема, збирати кошти на підтримку України. Будь-яка людина у світі – в один клік – може зробити свій внесок у нашу перемогу. Причому за тим напрямком, який вважає найважливішим. Наприклад, оборона і розмінування, медична допомога або відбудова країни. І вже на початку червня зможемо побачити перший спеціальний захід у Лондоні за участі Андрія Шевченка на підтримку United24.

Подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйен за оголошений сьогодні пакет допомоги нашій державі. Обсяг – у дев'ять мільярдів євро. А також за підтримку планів по відновленню України. Цей крок Єврокомісії є свідченням справжнього лідерства, на яке здатний Європейський Союз. І однозначно допоможе нам в боротьбі за нашу спільну свободу.

Говорив з новим президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Привітав його з обранням на посаду. Запросив взяти участь у післявоєнній відбудові держави. Обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія цим вторгненням.

І як це вже традиційно – ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. 197 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. П'ять із них – посмертно. Також сьогодні мав честь вручити ордени "Золота зірка" військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання Герой України. Зокрема, полковнику Сергію Барановському за мужність та ефективність в боях на Донбасі. І полковнику Сергію Мусієнку за особисту хоробрість і успіхи в боях на Харківщині".

Макрон сказав Зеленському, коли розглянуть заявку України до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що заявка країни на членство в Європейському Союзі буде розглянута у червні.

"Президент республіки також підтвердив президенту Зеленському, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде розглянута під час засідання Європейської ради в червні на основі думки, яку Комісія надасть Європейському Союзу", – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

В Єлисейському палаці додали:

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"З цієї нагоди президент повернувся до своєї промови в Європейському парламенті в Страсбурзі 9 травня та своєї пропозиції щодо "європейської політичної спільноти", яка, зокрема, дасть змогу підтримувати країни-кандидатки в межах співпраці, корисної для всіх".

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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