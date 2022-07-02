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Зеленський розповів, чого чекати Україні від зустрічі у Лугано щодо відновлення країни

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 липня, 23:06
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Президент закликав продовжувати працювати для досягнення спільної перемоги над Росією
Проект з відновлення України буде найамбітнішим у Європі в сучасній історії / Колаж "Сьогодні"
Проект з відновлення України буде найамбітнішим у Європі в сучасній історії / Колаж "Сьогодні"

Війна з Росією ще не закінчилася. Тож рано розслаблятися. Країні та армії необхідна допомога. Працюватиме над спільною перемогою і міжнародне співтовариство у Лугано (Швейцарія), де 4-5 липня обговорюватимуть проект відновлення України після війни.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до нації, яке розмістив Офіс президента на своїх ресурсах .

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Заява

" Активно готуємося до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – у понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи. І ось уже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати. Насправді, це найбільший економічний проект у Європі сучасності та надзвичайні можливості показати себе для кожної країни, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну", – сказав Зеленський.

Масштаби

"Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, іще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість із них потребує відбудови, сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія… Звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, на територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", – зазначив президент.

Війна не закінчилася

"У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо", – закликав Зеленський.

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Історична конференція

Сайт "Сьогодні" з експертами розбирався скільки часу знадобиться для повоєнного відродження України. На жаль, це не один рік.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

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Західні союзники розглядають питання, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України.

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