Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський розповів, що відповів Макрону на пропозицію про поступки Путіну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 18:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Франції взяв на себе роль посередника
Макрон весь час дзвонить Путіну, але все безрезультатно / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Макрон весь час дзвонить Путіну, але все безрезультатно / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон отримав відмову на свою пропозицію Україні піти на поступки міжнародному злочинцю Володимиру Путіну, щоб господар Кремля міг зберегти лице після військового вторгнення в Україну.

Про це повідомив в інтерв'ю італійському телеканалу Porta a Porta президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Що відомо

"Він (Макрон – Ред.) хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації. А мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками, що стосуються нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, ну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів, ми не готові зберігати щось комусь і за це втрачати наші території", – заявив лідер України.

Зеленський також зазначив, що Київ не повинен думати, як Москві вийти із тієї ситуації, яку вона сама і допустила.

"Ми не маємо шукати вихід для Росії. Пан Макрон це даремно робить. У нього є чудовий досвід. Поки Росія сама не захоче, доки вона не зрозуміє, що їй це необхідно, вона не шукатиме жодного виходу. Можливо, пан Макрон щось знає більше", – резюмував президент України.

Реклама

Роль Макрона

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26900
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 162
Гелікоптери
4
Танки 1205
Танки
5
ББМ 2900
ББМ
6
Артилерія 542
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 193
РСЗВ
9
БПЛА 405
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2042
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
Слава Україні!
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30672

Binance Coin (BNB)

309.36

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

72

Theta (THETA)

1.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти