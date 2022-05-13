Зеленський розповів, що відповів Макрону на пропозицію про поступки Путіну

Президент Франції взяв на себе роль посередника

Макрон весь час дзвонить Путіну, але все безрезультатно / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон отримав відмову на свою пропозицію Україні піти на поступки міжнародному злочинцю Володимиру Путіну, щоб господар Кремля міг зберегти лице після військового вторгнення в Україну.

Про це повідомив в інтерв'ю італійському телеканалу Porta a Porta президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо

"Він (Макрон – Ред.) хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації. А мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками, що стосуються нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, ну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів, ми не готові зберігати щось комусь і за це втрачати наші території", – заявив лідер України.

Зеленський також зазначив, що Київ не повинен думати, як Москві вийти із тієї ситуації, яку вона сама і допустила.

"Ми не маємо шукати вихід для Росії. Пан Макрон це даремно робить. У нього є чудовий досвід. Поки Росія сама не захоче, доки вона не зрозуміє, що їй це необхідно, вона не шукатиме жодного виходу. Можливо, пан Макрон щось знає більше", – резюмував президент України.

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Роль Макрона