Зеленський розповів, що відповів Макрону на пропозицію про поступки Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон отримав відмову на свою пропозицію Україні піти на поступки міжнародному злочинцю Володимиру Путіну, щоб господар Кремля міг зберегти лице після військового вторгнення в Україну.
Про це повідомив в інтерв'ю італійському телеканалу Porta a Porta президент України Володимир Зеленський.
Що відомо
"Він (Макрон – Ред.) хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації. А мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками, що стосуються нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, ну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів, ми не готові зберігати щось комусь і за це втрачати наші території", – заявив лідер України.
Зеленський також зазначив, що Київ не повинен думати, як Москві вийти із тієї ситуації, яку вона сама і допустила.
"Ми не маємо шукати вихід для Росії. Пан Макрон це даремно робить. У нього є чудовий досвід. Поки Росія сама не захоче, доки вона не зрозуміє, що їй це необхідно, вона не шукатиме жодного виходу. Можливо, пан Макрон щось знає більше", – резюмував президент України.
Роль Макрона
- Зараз Макрон веде переговори з Китаєм, який, як передбачається, намагаються підключити до тиску на Росію з метою припинення війни в Україні.
- Нещодавно він запевнив усіх, що Європа не воює з Росією, Європа намагається лише зберегти Україну.
- 30 квітня переобраний на другий термін президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв нову військову підтримку.
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