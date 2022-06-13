Зеленський розповів друзям України про ситуацію на фронті: на сході дуже складно

Глава держави повідомив про щоденні авіаудари та ракетні обстріли

Зеленський розповів лідерам Польщі і Словаччини про ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів розмову онлайн з президентами Польщі та Словаччини Анджеєм Дудою та Зузаною Чапутовою. Глава держави подякував їм за підтримку і розповів про бойові дії в Україні.

"Сьогодні були обстріли, вчора були обстріли Тернопільської області. Авіаудари, ракетні удари. Прилітають ракети, на жаль. Інформація є від нашої і партнерських розвідок. Йде прихована мобілізація. Ми бачимо, в яких містах Російської Федерації. Ви це прекрасно розумієте. Тому на сході країни дуже складно", – повідомив Зеленський.

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Водночас президент зазначив, що Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають ЗСУ та українцям, які були змушені поїхати за кордон.

"Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах – членах ЄС євроінтеграційного руху України", – підкреслив він.

Зеленський попросив про допомогу в Американського єврейського комітету

Президент України Володимир Зеленський 13 червня звернувся до Американського єврейського комітету і попросив про підтримку у протистоянні агресії РФ.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу", – сказав він.

Також президент наголосив, що російські окупанти за час війни вбили 287 українських дітей.

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