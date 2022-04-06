Зеленський розповів, де на фронті ситуація найскладніша

ЗСУ утримують більшість напрямків

Зеленський зазначив, що захисники України зроблять все, щоб захистити українську землю від окупантів/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що нині найскладніша ситуація спостерігається на Донбасі і на харківському напрямку.

Про це він розповів у новому відеозверненні.

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"Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що попри те, що окупанти переважають чисельно, ЗСУ утримують більшість напрямків. Зеленський зазначив, що захисники України зроблять все, щоб захистити українську землю від окупантів.

"Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", — наголосив глава держави.

Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН реформувати світову систему безпеки та позбавити Росію права вето Раді безпеки. Інакше організації слід саморозпуститися.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити ми, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтернативний – то далі лише саморозпуск", – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту. Він додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібний мир.

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За словами президента України, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки. Для цього необхідно скликати глобальну конференцію у мирному Києві.

"Щоб визначитися, як ми реформуватимемо світову систему безпеки, як гарантуватимемо непорушність кордонів і цілісності держав, як утверджуватимемо верховенство міжнародного права", – додав він.

Зеленський зазначив, що закладені у Сан-Франциско цілі не вдалося досягти. Світова спільнота має зробити все, щоб передати наступним поколінням ефективну ООН, яка зможе превентивно реагувати на виклики та примушувати агресорів до миру.

"Привілеїв бути не може, всі мають бути рівними. Домінуючою має стати сила миру, справедливості та безпеки. Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки", – наголосив він.

Зеленський додав, що офіс Асоціації U24 у Києві може спеціалізуватися на превентивних заходах щодо підтримки миру.