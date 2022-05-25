Зеленський розповів, як Україна веде невидиму війну

Президент розповів, наскільки важлива для України робота Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Зеленський розповів про те, що РФ влаштовує кібератаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська сторона цинічно використовує кіберпростір як повноцінну арену бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави. Telegram-каналі .

"Ця війна стала першою у світі, де кіберпростір перетворився на повноцінну арену бойових дій – таку, як сушу, повітря або море. Ворог цинічно використовує кібератаки, як кулі та ракети, для втілення своїх злочинних планів. Російський агресор посилив кібератаки на сайти державних органів, важливі інфраструктурні об'єкти, безжально обстрілювали наші телевежі та знищували канали інтернет-зв'язку", – розповів президент.

Зеленський привітав працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з професійним святом та подякував їм за роботу, яка зараз дуже важлива для України та перемоги над Росією.

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"Працівники та військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України роблять все можливе і неможливе, щоб зв'язок у країні – урядовий та цивільний – залишався надійним, стабільним і безпечним. Сьогодні, в день їхнього професійного свята, дякую зв'язківцям за незламний дух, за рішучість та професіоналізм, за непросту роботу, часто з ризиком для життя, за наближення перемоги на своєму фронті", – йдеться у зверненні президента.

Президент подякував усім, хто забезпечує трансляцію сигналу українського телебачення та радіо для мільйонів наших земляків, та за те, що кожен може щодня зателефонувати чи написати рідним такі важливі слова: "як ти?".

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