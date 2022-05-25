Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський розповів, як Україна веде невидиму війну

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 16:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент розповів, наскільки важлива для України робота Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
Зеленський розповів про те, що РФ влаштовує кібератаки
Зеленський розповів про те, що РФ влаштовує кібератаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська сторона цинічно використовує кіберпростір як повноцінну арену бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави. Telegram-каналі .

"Ця війна стала першою у світі, де кіберпростір перетворився на повноцінну арену бойових дій – таку, як сушу, повітря або море. Ворог цинічно використовує кібератаки, як кулі та ракети, для втілення своїх злочинних планів. Російський агресор посилив кібератаки на сайти державних органів, важливі інфраструктурні об'єкти, безжально обстрілювали наші телевежі та знищували канали інтернет-зв'язку", – розповів президент.

Зеленський привітав працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з професійним святом та подякував їм за роботу, яка зараз дуже важлива для України та перемоги над Росією.

Реклама

"Працівники та військовослужбовці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України роблять все можливе і неможливе, щоб зв'язок у країні – урядовий та цивільний – залишався надійним, стабільним і безпечним. Сьогодні, в день їхнього професійного свята, дякую зв'язківцям за незламний дух, за рішучість та професіоналізм, за непросту роботу, часто з ризиком для життя, за наближення перемоги на своєму фронті", – йдеться у зверненні президента.

Президент подякував усім, хто забезпечує трансляцію сигналу українського телебачення та радіо для мільйонів наших земляків, та за те, що кожен може щодня зателефонувати чи написати рідним такі важливі слова: "як ти?".

Кібератаки російських хакерів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Новини про нерухомість
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:40 25 травня
1
Особовий склад 29450
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2218
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Молодий ас… Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. У березні за особисту мужність і героїзм був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Загинув біля міста Ізюм на Харківщині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 26... Герой України. Посмертно.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29561.6

Binance Coin (BNB)

326.74

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

68.61

Theta (THETA)

1.23

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти