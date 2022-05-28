Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський розповів, як загарбник заганяє Донбас у середньовіччі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 17:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент розповів, яка зараз ситуація на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують атакувати наші території, є ризики що вони намагатимуться оточити наших військових на Донбасі. Про ситуацію в країні розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS. Telegram-канал глави держави.

РФ намагається оточити нашу армію

"На сході України є ризики, є виклики та є спроби російської армії оточити нашу армію. Є збільшення військової техніки та людей з боку Росії. Є зосереджений контингент, артилерія, танки, бронетехніка. Політика, яку Росія застосовує скрізь: відключення телебачення, інтернету". Починається інформаційна війна. Людей катують. Там середньовіччя... методичка нацистів. Усі школи перекладають російською мовою", – розповіла глава держави.

Зеленський розповів, що для нього означає перемога у цій війні і на що він готовий заради неї.

Реклама

"Для мене перемога – відновлення територіальної цілісності абсолютно всіх територій. Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо оновити повністю всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом – ми втратить сотні тисяч людей. Саме робить зараз Росія, вона втрачає десятки тисяч людей, і чим довша буде ця війна будуть не десятки, а сотні тисяч", – розповів він.

За словами президента, він не готовий кидати всі сили для повернення захоплених територій, для нього люди мають величезну цінність, на відміну від керівництва Кремля.

"Кожен українець хоче, щоб ми повернули і Крим, і Донбас військовим шляхом, я думаю, що ми повинні до 24 числа, коли почалося вторгнення і після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії. Ми можемо воювати з Російською Федерацією, але точно не до останньої людини. Якщо їм байдуже, то мені не байдуже", – резюмував він.

Зеленський натякнув, що Росія не має наміру зупинятися на одній країні

В Україні зараз вирішується доля не лише нашого народу, а й усіх європейців і від цього війни залежить, що домінуватиме у Європі протягом найближчих десятиліть.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 30000
Особовий склад
2
Літаки 207
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3258
ББМ
5
Танки 1330
Танки
6
Артилерія 628
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 203
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.
Історія чотирилапого бійця
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Опитування
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28921.19

Binance Coin (BNB)

305.07

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.19

Theta (THETA)

1.11

Love is... 💙💛
За що ми любимо Львів
Львівський сирник

Львівський сирник

П’яна вишня

П’яна вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперний театр

Оперний театр

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких

Вiдвiдати мiсто!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти