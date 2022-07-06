Зеленський розповів, яка зброя зараз для України у пріоритеті

На авіацію Київ уже не розраховує

Україні потрібні хороші системи ППО / Колаж "Сьогодні"

Україна вже не чекає від Заходу на постачання літаків, але хоче отримати системи ППО, щоб захистити українські міста від тяжких ракетних ударів.

Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, повідомляє Офіс президента.

Реклама

Заява

За словами президента України, дуже багато залежить від країн Заходу у питанні закінчення війни.

"Дуже залежить безпека в країні по лінії, що стосується ракетних ударів. Те, що ми просимо, як перший пріоритет все-таки, може я сильно наполегливий, але все-таки безпека неба. Вона – пріоритет. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо та маємо підтвердження, поки що теоретично, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем протиповітряної оборони. І це важливо, тому що це дасть змогу повернутися додому жінкам та дітям, яким потрібно йти до школи", – сказав він.

За словами Зеленського, перелік необхідних систем вже давно передано нашим партнерам, і Україні залишається лише чекати.

Реклама

Обстановка