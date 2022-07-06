Зеленський розповів, яка зброя зараз для України у пріоритеті

Україна вже не чекає від Заходу на постачання літаків, але хоче отримати системи ППО, щоб захистити українські міста від тяжких ракетних ударів.
Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, повідомляє Офіс президента.
Заява
За словами президента України, дуже багато залежить від країн Заходу у питанні закінчення війни.
"Дуже залежить безпека в країні по лінії, що стосується ракетних ударів. Те, що ми просимо, як перший пріоритет все-таки, може я сильно наполегливий, але все-таки безпека неба. Вона – пріоритет. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо та маємо підтвердження, поки що теоретично, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем протиповітряної оборони. І це важливо, тому що це дасть змогу повернутися додому жінкам та дітям, яким потрібно йти до школи", – сказав він.
За словами Зеленського, перелік необхідних систем вже давно передано нашим партнерам, і Україні залишається лише чекати.
Обстановка
- Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Україна отримає у рамках військової допомоги із Заходу системи ППО NASAMS, за допомогою яких може закрити своє небо.
- Посол України у Німеччині Андрій Мельник нещодавно повідомив, що ФРН надасть нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.
- 22 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув, що Україна отримає гарне озброєння.