Зеленський розповів, коли Україна все підготує для вступу до ЄС

У пріоритеті як євроінтеграція, так і перемога над Росією

Зеленський обговорював з Гаром Стере нашу євроінтеграцію / Колаж "Сьогодні"

Україна швидкими темпами займеться приведенням свого законодавства до норм Європейського Союзу. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, який побував із візитом у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконає всі критерії членства в ЄС, які передусім рекомендації, а не вимоги. Зокрема, найближчим часом буде оголошено конкурс на посаду керівника Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Тому всі реформи будуть зроблені, проголосовані – я не маю жодних сумнівів. Але все буде зроблено у порядку пріоритетів нашої держави", – наголосив Володимир Зеленський, повідомивши, що зараз одне з головних завдання – перемогти ворога.

Він нагадав, що до статусу кандидата ми йшли лише 115 днів, отже, до членства можемо йти швидше, ніж десятиліття.

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"Набуття кандидатства відбувається абсолютно прозоро, і багато країн ідуть до цього роками. Ми пройшли цей шлях за 115 днів саме через те, що ми дуже швидко діяли, говорили, домовлялися, голосували, ухвалювали закони. Навіть важкі закони – Антикорупційну стратегію, Стамбульську конвенцію – дуже важливі, складні речі, які десятки років не ухвалювалися у Верховній Раді. Я радий, що держави нас підтримали, що ми здобули цей статус", – підсумував президент.

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