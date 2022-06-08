Зеленський розповів нові деталі розмови з Шольцем

Лідери підняли важливі для України питання

Зеленський та Шольц поговорили/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, про надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Про це глава держави розповів під час звернення до українців.

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"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Також – про рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже дійсно глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі", — сказав Зеленський.

Коли в Україну надійде зброя по ленд-лізу?

Перша техніка від Сполучених Штатів Америки за програмою ленд-ліз повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Він заявив, що військова техніка з США в Україну доставляється великими транспортними кораблями.

"Ви повинні розуміти, що вони довго вантажаться в Америці, тижнів зо два, потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, потім припливають до Європи, потім розвантажуються. Ви повинні розуміти, що це займає час, мінімум місяць", — сказав Арестович.

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