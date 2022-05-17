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Зеленський розповів про евакуацію наших бійців із "Азовсталі"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 травня, 00:23
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Серед них є тяжко поранені, їм надається допомога
Зеленський розповів про евакацію українських захисників із заводу "Азовсталь"/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"
Зеленський розповів про евакацію українських захисників із заводу "Азовсталь"/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Зокрема, він розповів про евакуацію українських військових із "Азовсталі".

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент – головне

  • Щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.
  • Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими і розвідкою. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу.
  • Говорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги – враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.
  • У Києві працювала висока делегація Польщі. З ними відбулись консультації щодо взаємодії на рівні Євросоюзу. Зокрема, це стосується прискорення інтеграції в ЄС і очікуваного рішення про статус кандидата для України.
  • Працюємо над тим, щоб ЄС все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного рішення.
  • Звернувся до студентської спільноти США – представників провідних університетів. А також поспілкувався з ректорами і президентами цих навчальних закладів. Ключове питання – це залучення американських університетів до відновлення нашої освітньої системи після війни.
  • ЗСУ стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей.
  • Державними нагородами відзначені 201 військовослужбовець Збройних Сил України. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну.

Переговори з агресором

Зеленський заявляв раніше, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах з президентом Росії.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявляв він.

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Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

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